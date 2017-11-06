Путин предложил поручить Росгвардии охрану глав регионов «и иных лиц»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит сотрудникам Росгвардии охранять глав регионов «и иных лиц». Решение о перечне охраняемых лиц будет принимать президент.

При этом в законопроекте указано, что охранять глав российских регионов Росгвардия сможет только на договорной основе, а «иных лиц» — «как правило, на договорной основе». Тарифы на такие услуги будет определять правительство.

О каких «иных лицах» идет речь и как помимо договоров может быть организована их охрана, в документе не сообщается. Предполагается, что законопроект вступит в силу через полгода после того, как его одобрят парламент и президент.