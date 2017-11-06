Путин предложил поручить Росгвардии охрану глав регионов «и иных лиц»
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит сотрудникам Росгвардии охранять глав регионов «и иных лиц». Решение о перечне охраняемых лиц будет принимать президент.
При этом в законопроекте указано, что охранять глав российских регионов Росгвардия сможет только на договорной основе, а «иных лиц» — «как правило, на договорной основе». Тарифы на такие услуги будет определять правительство.
О каких «иных лицах» идет речь и как помимо договоров может быть организована их охрана, в документе не сообщается. Предполагается, что законопроект вступит в силу через полгода после того, как его одобрят парламент и президент.
С предложением организовать государственную охрану губернаторов на договорной основе в 2014 году выступило МВД. Тогда предполагалось, что президент передаст полиции полномочия по охране чиновников, а в регионах создадут центры по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ. Документ не был внесен на рассмотрение Думы.
По действующему закону на глав регионов не распространяется государственная охрана ФСО, однако президент может своим указом выделить охрану отдельным чиновникам.
Росгвардия была создана в 2016 году на базе Внутренних войск МВД.