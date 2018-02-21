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Дагестанский министр запретила сотрудникам молиться на работе

Новое дело
15:14, 21 февраля 2018
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Сотрудники министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана подготовили жалобу на Екатерину Толстикову, возглавившую это ведомство в январе.

С жалобой на имя врио главы Дагестана Владимира Васильева ознакомилось местное издание «Новое дело».

В обращении, в частности, говорится, что Толстикова сразу же после того, как заняла новую должность, объявила, что сотрудники должны молиться дома, а не на работе, запретила отлучаться на пятничную молитву и распорядилась закрыть молельную комнату.

«Ее действиями нарушается статья 28 Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется свобода вероисповедания, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними», — говорится в жалобе.

Сотрудники также указывают, что «никакой работы уже месяц в министерстве не ведется, почта даже не рассматривается. Зато идут бесконечные собеседования на рабочие места».

Авторы обращения подчеркивают, что «крайне недовольны негативным и хамским отношением к ним».

Екатерина Толстикова в 2014-2016 года занимала пост заместителя министра образования и науки РФ. В правительство Дагестана она пришла в ноябре 2016 года, заняв должность заместителя премьер-министра республики, на которой курировала образование. В январе 2018 года Толстикова возглавила Минимущества, сохранив должность вице-премьера.
В начале февраля в Дагестане прошли масштабные проверки в государственных органах. Под стражу по обвинению в хищении бюджетных средств были взяты несколько высокопоставленных чиновников, включая и. о. премьер-министра республики, двух его заместителей и главного архитектора Махачкалы.
Новым премьер-министром Дагестана был назначен Артем Здунов, ранее занимавший пост министра экономики Татарстана.

Дело дагестанских чиновников

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