Дагестанский министр запретила сотрудникам молиться на работе

Сотрудники министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана подготовили жалобу на Екатерину Толстикову, возглавившую это ведомство в январе.

С жалобой на имя врио главы Дагестана Владимира Васильева ознакомилось местное издание «Новое дело».

В обращении, в частности, говорится, что Толстикова сразу же после того, как заняла новую должность, объявила, что сотрудники должны молиться дома, а не на работе, запретила отлучаться на пятничную молитву и распорядилась закрыть молельную комнату.

«Ее действиями нарушается статья 28 Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется свобода вероисповедания, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними», — говорится в жалобе.

Сотрудники также указывают, что «никакой работы уже месяц в министерстве не ведется, почта даже не рассматривается. Зато идут бесконечные собеседования на рабочие места».

Авторы обращения подчеркивают, что «крайне недовольны негативным и хамским отношением к ним».