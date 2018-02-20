Вторая допинг-проба российского призера Олимпиады показала положительный результат. Он один раз принял мельдоний
В допинг-пробе B российского керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу на Олимпиаде, обнаружены запрещенные вещества. Об этом говорится в заявлении делегации Олимпийских атлетов из России.
Концентрация мельдония, обнаруженного в пробе Крушельницкого, свидетельствует об однократном употреблении запрещенного препарата.
В заявлении подчеркивается, что Крушельницкий не употреблял мельдоний «системно или осознанно».
«Мы выражаем искреннее сожаление по факту данного инцидента. Вместе с тем обстоятельства случившегося не дают сейчас ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена», — сообщила делегация Олимпийских атлетов из России.
Обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит о не применяемом в медицинской практике однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека.