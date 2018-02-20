В Южной Корее найден мертвым чиновник, занимавшийся регулированием криптовалют

Высокопоставленный южнокорейский чиновник, разрабатывавший меры по регулированию криптовалют, обнаружен мертвым.

По данным агентства «Ренхап», тело 52-летнего Чон Ки Джуна было найдено в его доме в воскресенье, 18 февраля. Полиция проводит расследование обстоятельств смерти чиновника. По предварительной версии, он умер от сердечного приступа.

Чон Ки Джун, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу правительства Южной Кореи, отвечал за координацию работы разных ведомств по регулированию рынка криптовалют.

Как рассказали «Ренхап» друзья чиновника, с конца прошлого года, когда он получил новое назначение, Чон Ки Джун постоянно испытывал сильный стресс.