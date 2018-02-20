В Южной Корее найден мертвым чиновник, занимавшийся регулированием криптовалют
07:23, 20 февраля 2018
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Высокопоставленный южнокорейский чиновник, разрабатывавший меры по регулированию криптовалют, обнаружен мертвым.
По данным агентства «Ренхап», тело 52-летнего Чон Ки Джуна было найдено в его доме в воскресенье, 18 февраля. Полиция проводит расследование обстоятельств смерти чиновника. По предварительной версии, он умер от сердечного приступа.
Чон Ки Джун, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу правительства Южной Кореи, отвечал за координацию работы разных ведомств по регулированию рынка криптовалют.
Как рассказали «Ренхап» друзья чиновника, с конца прошлого года, когда он получил новое назначение, Чон Ки Джун постоянно испытывал сильный стресс.
В начале 2018 года власти Южной Кореи объявили, что собираются резко ужесточить законодательство о криптовалютах. Появились предположения, что Южная Корея может полностью запретить их оборот. Эти планы стали одним из факторов, из-за которых курсы криптовалют резко снизились.
В феврале Южная Корея заявила, что о запрете криптовалют речь не идет, что, в свою очередь, как считают аналитики, повлияло на рост курса биткоина. По данным сервиса CoinDesk, биткоин, курс которого 5 февраля опускался ниже 7 тысяч долларов, последние несколько дней дорожает. По состоянию на утро 20 февраля, биткоин стоит более 11,5 тысячи долларов.