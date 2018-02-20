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В Шереметьево задержали директора ФБК Романа Рубанова

Леонид Волков
22:28, 19 февраля 2018
Надежный источник

В аэропорту Шереметьево поздно вечером 19 февраля задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

По словам главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, Рубанова задержали за организацию акций протеста 28 января, хотя он «никаких митингов не организовывал, в соцсетях ничего не писал и никого не призывал».

28 января штаб Алексея Навального провел в российских городах акции протеста в поддержку «Забастовки избирателей» — кампании по бойкоту голосования на выборах президента РФ 2018 года.
Во многих городах акции были согласованы, но в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах власти отказались их согласовать, участники мероприятий были задержаны.
30 января в Шереметьево были задержаны пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов, которые 28 января вели 14-часовую трансляцию про ход акций, находясь при этом в Литве. Они оба получили по несколько суток ареста за организацию несогласованной акции.

Об акциях в поддержку «Забастовки избирателей»:

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