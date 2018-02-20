Роскомнадзор: за три месяца ФСБ не воспользовалась законом о блокировке анонимайзеров

За три месяца, прошедших после вступления в силу закона, позволяющего блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры, он ни разу не был применен, сообщает РБК со ссылкой на официальных представителей Роскомнадзора.

Предполагается, что Роскомнадзор будет блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) или другого органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающего госбезопасность. Пока такие требования в надзорное ведомство не поступали.