Роскомнадзор: за три месяца ФСБ не воспользовалась законом о блокировке анонимайзеров
За три месяца, прошедших после вступления в силу закона, позволяющего блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры, он ни разу не был применен, сообщает РБК со ссылкой на официальных представителей Роскомнадзора.
Предполагается, что Роскомнадзор будет блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) или другого органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающего госбезопасность. Пока такие требования в надзорное ведомство не поступали.
То, что закон может не заработать, эксперты говорили еще на этапе его принятия. «У Роскомнадзора нет рычагов давления на большинство VPN-сервисов, а блокировать их за неисполнение закона тоже не могут, так как для этого у Роскомнадзора нет готовых технических решений, а у закона пока не появились соответствующие подзаконные акты <…>», — рассуждает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.