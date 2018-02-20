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Роскомнадзор: за три месяца ФСБ не воспользовалась законом о блокировке анонимайзеров

РБК
06:40, 20 февраля 2018
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За три месяца, прошедших после вступления в силу закона, позволяющего блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры, он ни разу не был применен, сообщает РБК со ссылкой на официальных представителей Роскомнадзора.

Предполагается, что Роскомнадзор будет блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) или другого органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающего госбезопасность. Пока такие требования в надзорное ведомство не поступали.

То, что закон может не заработать, эксперты говорили еще на этапе его принятия. «У Роскомнадзора нет рычагов давления на большинство VPN-сервисов, а блокировать их за неисполнение закона тоже не могут, так как для этого у Роскомнадзора нет готовых технических решений, а у закона пока не появились соответствующие подзаконные акты <…>», — рассуждает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

РБК
Закон, позволяющий блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. В силу он вступил с 1 ноября 2017 года.
По этому закону ФСБ и другие уполномоченные структуры будут выявлять сайты и сервисы, которые позволяют получать доступ к страницам из списка заблокированных. Если анонимайзеры после предупреждения не начнут блокировать запрещенные сайты, Роскомнадзор должен будет ограничивать доступ к таким сервисам.

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