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Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта

Коммерсант
11:24, 20 февраля 2018
Надежный источник

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта. Об этом объявил сопредседатель предвыборного штаба Путина Александр Румянцев.

Впервые за десять лет послание Федеральному собранию будет оглашено не в конце года — ранее президенты Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступали в декабре.
Послание по итогам 2017 года неоднократно переносилось. Источники РБК рассказывали, что сначала оно было запланировано на начало февраля. Ожидается, что в рамках послания Путин озвучит тезисы своей предвыборной программы.

Путин снова идет в президенты

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