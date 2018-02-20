Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта
Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта. Об этом объявил сопредседатель предвыборного штаба Путина Александр Румянцев.
Впервые за десять лет послание Федеральному собранию будет оглашено не в конце года — ранее президенты Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступали в декабре.
Послание по итогам 2017 года неоднократно переносилось. Источники РБК рассказывали, что сначала оно было запланировано на начало февраля. Ожидается, что в рамках послания Путин озвучит тезисы своей предвыборной программы.