Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта. Об этом объявил сопредседатель предвыборного штаба Путина Александр Румянцев.

Впервые за десять лет послание Федеральному собранию будет оглашено не в конце года — ранее президенты Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступали в декабре.