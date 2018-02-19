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Ученые создали эмбрионы овцы с человеческими клетками

The Guardian
14:28, 19 февраля 2018
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В США ученые создали эмбрионы овцы с человеческими клетками. Как пишет The Guardian, эксперимент провела та же группа ученых, которая годом ранее объявила о создании эмбрионов свиньи с человеческими клетками.

Если при эксперименте с эмбрионами свиньи одна человеческая клетка приходилась на 100 тысяч свиных, то в этом случае одна клетка человека приходилась на 10 тысяч клеток овцы.

По мнению ученых, для выращивания человеческих органов внутри животных (это является конечной целью их работы), необходимо, чтобы один процент клеток эмбриона был человеческим.

Эмбрионы развивались в течение 28 дней, из которых 21 — в матке овцы. Для того, чтобы позволить зародышам развиваться дольше, нужны дополнительные разрешения регулирующих органов.

Ученые говорят, что уже научились с помощью редактирования генома создавать эмбрионы свиньи и овцы, в которых не может развиться поджелудочная железа, хотя они все еще работают над методом. Задумка в том, что в таких эмбрионах человеческие клетки вырастут в недостающий орган (англ. яз.).

The Guardian
Об успешном создании эмбрионов свиньи с клетками человека ученые объявили в январе 2017 года. Тогда сообщалось, что это первый случай создания химер двух больших и генетически далеких друг от друга видов. Конечной целью эксперимента является создание функционирующих тканей и органов, пригодных для трансплантации людям.

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