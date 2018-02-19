В США ученые создали эмбрионы овцы с человеческими клетками. Как пишет The Guardian, эксперимент провела та же группа ученых, которая годом ранее объявила о создании эмбрионов свиньи с человеческими клетками.

Если при эксперименте с эмбрионами свиньи одна человеческая клетка приходилась на 100 тысяч свиных, то в этом случае одна клетка человека приходилась на 10 тысяч клеток овцы.

По мнению ученых, для выращивания человеческих органов внутри животных (это является конечной целью их работы), необходимо, чтобы один процент клеток эмбриона был человеческим.

Эмбрионы развивались в течение 28 дней, из которых 21 — в матке овцы. Для того, чтобы позволить зародышам развиваться дольше, нужны дополнительные разрешения регулирующих органов.