Ученые создали эмбрионы свиньи с человеческими клетками

Ученые из калифорнийского института Солка (Salk Institute) создали эмбрионы свиньи с клетками человека. Результаты работы они опубликовали в научном журнале Cell.

Как пишет The Guardian, это первый случай создания химер (организмов с генетически разнородными клетками) двух больших и далеких друг от друга генетически видов.

Из 2075 эмбрионов 186 развились до срока 28 дней, после чего были удалены. По данным ученых, человеческие клетки в этих эмбрионах функционировали, передает «Би-би-си».

Конечной целью исследование является выращивание функционирующих тканей и органов, пригодных для трансплантации, заявил руководитель исследования Хуан Карлос Бельмонте. Он подчеркнул, что до достижения этой цели еще далеко, однако сделан «важный первый шаг».

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