Сборы «Движения вверх» в России и СНГ превысили три миллиарда рублей

В России по итогам восьми недель проката сборы составляют около 2,9 миллиарда рублей.

Сборы фильма «Движение вверх» в России и странах СНГ превысили три миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на компанию «Централ партнершип».

Ранее собрать в российском прокате более 3 миллиардов рублей удалось лишь одной картине — вышедшему в 2009 году в формате 3D американскому «Аватару». Бокс-офис этого фантастического фильма, снятого режиссером Джеймсом Кэмероном, достиг в России и СНГ 3,6 миллиарда рублей.

«Движение вверх» посвящен победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году. Фильм стал самым кассовым российским фильмом в истории и единственным, собравшим в прокате больше двух миллиардов рублей.

Близкие прототипов некоторых героев фильма критиковали авторов «Движения вверх» за искажение фактов. Другие участники тех событий, напротив, хвалили картину.

В январе Минкульт перенес премьеру фильма «Приключения Паддинтона 2» ради помощи российскому кино в прокате. Предполагалось, что это было сделано для поддержки «Движения вверх» Создатели фильма говорят, что не просили Минкульт о помощи.