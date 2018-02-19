Российский керлингист, заподозренный в употреблении мельдония, покинул Олимпийскую деревню

Российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль на зимних Играх в Пхенчхане, сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что в пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония. Вскрытие допинг-пробы Б Крушельницкого состоится 19 февраля.

Пресс-атташе сборной олимпийских атлетов из России Константин Выборнов сообщил, что российская делегация не будет давать никаких официальных комментариев до вскрытия второй пробы.

Тем временем директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что не исключает, что Крушельницкому могли подмешать запрещенный препарат в еду или напиток. «Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий. Если образец Б будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята», — сказал Адамс.