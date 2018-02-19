Путин отказался сниматься в собственных предвыборных роликах

Владимир Путин отказался от съемок и записи реплик для своих предвыборных видеороликов в рамках президентской кампании. Об этом объявил пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов.

Вместо этого в роликах, которые покажут по основным телеканалам в выделенное для агитации время, будут записи выступлений Путина и другая хроника.

Главным лозунгом предвыборных роликов станет тезис «Сильный президент — сильная Россия» — этот же слоган ранее появился на билбордах с изображением Путина по всей стране.