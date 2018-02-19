Прохоров продаст свою долю в «Русале» Вексельбергу и Блаватнику

После совершения сделки им будут принадлежать 26,5% акций «Русала», то есть блокирующий пакет, пишет «Ведомости».

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова договорилась о продаже 6% акций компании «Русал» консорциуму Zonoville Investments Limited, который возглавляют компании Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника.

Отношения Вексельбрега, который с момента создания UC Rusal до марта 2012 г. возглавлял совет директоров компании, и Олега Дерипаски, основного владельца, нельзя называть радужными. Вексельберг не раз упрекал Дерипаску в том, что тот управляет UC Rusal как частной компанией.

Михаилу Прохорову в разные годы принадлежало от 14% до 17% акций «Русала». В 2017 году он продал Вексельбергу и Блаватнику 7% акций.

В 2016 году, после обысков в нескольких компаниях группы «Онэксим» и сообщениях о давлении на холдинг РБК, «Ведомости» сообщили о планах Михаила Прохорова продать все свои российские активы. В «Онэксиме» это опровергли, однако часть активов бизнесмен продал, в том числе долю в «Уралкалии» и медиахолдинг РБК.

Крупнейший акционер «Русала» — Олег Дерипаска, ему принадлежат 48% компании. 19 февраля «Коммерсант» сообщил , что он планирует уйти с поста президента как «Русала», так и En+. Точные причины этого решения неизвестны.

«Русал» — один из крупнейших производителей алюминия в мире.