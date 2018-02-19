«Мы по-прежнему не увидели существенных доказательств». Песков ответил на обвинения в адрес россиян из «фабрики троллей»
Никаких доказательств причастности России, равно как и ее граждан, к вмешательству в американские выборы нет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения министерства юстиции США, выдвинутые в адрес 13 россиян по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Ранее в российском МИДе выдвинутые обвинения назвали «абсурдом» и «трепотней».
«Во-первых, мы по-прежнему не увидели каких-то существенных доказательств того, что кто-то вмешивался во внутренние дела. Во-вторых, там идет речь о гражданах России, но мы слышали обвинения Вашингтона о причастности российского государства, Кремля и правительства. Никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность, нет и быть не может. По-прежнему считаем такие доказательства лишенными основания, не считаем их сколько-либо исчерпывающими и не можем с ними согласиться. Россия не вмешивалась, не имеет обычая вмешиваться в дела других стран и не делает этого сейчас», — заявил Дмитрий Песков.