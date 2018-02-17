В МИД РФ назвали «абсурдом» предъявление 13 россиянам обвинений во вмешательстве в выборы в США

Из слов Захаровой следует, что ей кажется абсурдным предположение об организации вмешательства в выборы силами всего 13 человек. В то же время, в заявлении Минюста США сказано, что в кампании были задействованы десятки человек.

«13 [человек] против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала Захарова в фейсбуке.

16 февраля Минюст США объявил, что 13 россиянам — в том числе бизнесмену Евгению Пригожину — предъявлены обвинения в связи с вмешательством в выборы президента в 2016 году.

Обвинения связаны с деятельностью «фабрики троллей» («Агентства интернет-исследований»), которая размещала в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США. По данным самих соцсетей, эти записи видели миллионы американцев

Евгений Пригожин после публикации обвинений заявил, что «совсем не расстроен, что оказался в этом списке» и что американцы «очень впечатлительные люди», которые «видят то, что хотят видеть».

США обвиняют Россию в организации вмешательства в выборы президента путем пропаганды и кибератак, якобы организованных российскими спецслужбами. Власти РФ последовательно отрицают какое-либо вмешательство в ход выборов.