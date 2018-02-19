АФК «Система» получила кредит в Сбербанке, чтобы расплатиться с «Роснефтью»
Сбербанк предоставил кредит АФК «Система», часть которого планируется направить на выплаты «Роснефти» по мировому соглашению.
Кредитная линия на сумму до 105 миллиардов рублей, сообщила АФК «Система», открыта на срок в пять лет. Кредит выдан под залог акций МТС.
40 миллиардов заемных средств будут направлены на выплаты «Роснефти». «Остальная сумма может быть использована АФК „Система“ по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации», — говорится в заявлении компании.
В мае 2017 года «Роснефть» обвинила АФК «Система» в том, что «из-за организационно-финансовых манипуляций», проведенных в 2010–2014 годах, стоимость «Башнефти» значительно снизилась. «Башнефть» ранее принадлежала АФК «Система», затем была возвращена в собственность государства и продана «Роснефти».
Суд согласился с тем, что АФК «Система» должна выплатить «Роснефти» компенсации до 136,4 миллиарда рублей. АФК «Система» обжаловала это решение. Компании также обменялись встречными исками на сотни миллиардов рублей.
22 декабря было объявлено о заключении мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью». По условиям соглашения, «Система» выплатит 100 миллиардов рублей в пользу «Башнефти» (принадлежит «Роснефти»).