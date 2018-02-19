АФК «Система» получила кредит в Сбербанке, чтобы расплатиться с «Роснефтью»

Сбербанк предоставил кредит АФК «Система», часть которого планируется направить на выплаты «Роснефти» по мировому соглашению.

Кредитная линия на сумму до 105 миллиардов рублей, сообщила АФК «Система», открыта на срок в пять лет. Кредит выдан под залог акций МТС.

40 миллиардов заемных средств будут направлены на выплаты «Роснефти». «Остальная сумма может быть использована АФК „Система“ по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации», — говорится в заявлении компании.