В Дагестане преступник открыл огонь в толпе на Масленицу. Четыре человека погибли

Продолжение При нападении на прихожан церкви в Дагестане погибли пять человек

В Кизляре преступник открыл стрельбу по толпе людей, собравшихся на Масленицу. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Четыре человека погибли, еще трое ранены. Все погибшие — женщины. Преступник был убит ответным огнем, который открыли сотрудники правоохранительных органов.

Источник «Интерфакса» рассказал, что нападение готовили два человека — супружеская пара. Но стрелял только мужчина — его жена убежала перед тем, как он открыл огонь.

Дагестанское издание «Черновик» сообщает, что преступник стрелял по прихожанам в церкви. РИА Дагестан опубликовало фотографии, на которых тела нападавшего и его жертв лежат на улице.

По данным «Черновика», преступник опознан, его имя — Халил Халилов.

Обновление. МВД Дагестана подтвердило информацию о четырех погибших женщинах в Кизляре. Ранения получила еще одна местная жительница, а также сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии. Преступник стрелял из охотничьего ружья. Находившаяся с ним женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.