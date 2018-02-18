При нападении на прихожан церкви в Дагестане погибли пять человек

Интерфакс
15:47, 18 февраля 2018
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Число погибших при нападении на прихожан церкви в Кизляре увеличилось до пяти человек. Женщина, получившая ранения, умерла на операционном столе.

Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Настоятель храма рассказал РБК, что нападение произошло около 16:00 по местному времени, когда люди начали выходить из церкви после службы. По словам настоятеля, преступник бежал к ним с криками «Аллах акбар!»

«Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив», — рассказал настоятель.

Дагестанское издание «Черновик» сообщило, что личность преступника установлена, его имя — Халил Халилов. Помощник главы управления СК по Дагестану Расул Темирбеков сказал, что нападение совершил местный житель 1995 года рождения.
В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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