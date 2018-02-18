При нападении на прихожан церкви в Дагестане погибли пять человек
Число погибших при нападении на прихожан церкви в Кизляре увеличилось до пяти человек. Женщина, получившая ранения, умерла на операционном столе.
Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Настоятель храма рассказал РБК, что нападение произошло около 16:00 по местному времени, когда люди начали выходить из церкви после службы. По словам настоятеля, преступник бежал к ним с криками «Аллах акбар!»
«Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив», — рассказал настоятель.
Дагестанское издание «Черновик» сообщило, что личность преступника установлена, его имя — Халил Халилов. Помощник главы управления СК по Дагестану Расул Темирбеков сказал, что нападение совершил местный житель 1995 года рождения.
В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.