При нападении на прихожан церкви в Дагестане погибли пять человек

Число погибших при нападении на прихожан церкви в Кизляре увеличилось до пяти человек. Женщина, получившая ранения, умерла на операционном столе.

Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Настоятель храма рассказал РБК, что нападение произошло около 16:00 по местному времени, когда люди начали выходить из церкви после службы. По словам настоятеля, преступник бежал к ним с криками «Аллах акбар!»

«Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив», — рассказал настоятель.