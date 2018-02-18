Российские лыжники выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде. Они дважды лидировали по ходу гонки

Российские лыжники завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Это третье серебро россиян на Играх.

По ходу гонки россияне дважды лидировали. Александр Большунов закончил второй этап с отрывом в 25 секунд. На третьем этапе вперед вырвались норвежцы и французы, но затем Денис Спицов сумел их догнать и обойти. В концовке гонки его опередил норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клабо.