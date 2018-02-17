СК: причиной смерти ребенка в подмосковном детском саду стала «сердечная дисфункция»

Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве, по предварительным данным, стала «сердечная дисфункция». Об этом сообщил Следственный комитет.

«Признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено», — заявили в СК.

СК также не нашел подтверждений сведениям о том, что ребенок долгое время был на улице без присмотра. По данным следствия, после приступа ребенка сразу перенесли в помещение и оказывали первую помощь в ожидании скорой.