СК: причиной смерти ребенка в подмосковном детском саду стала «сердечная дисфункция»

Следственный комитет России
12:47, 17 февраля 2018
Надежный источник

Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве, по предварительным данным, стала «сердечная дисфункция». Об этом сообщил Следственный комитет.

«Признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено», — заявили в СК.

СК также не нашел подтверждений сведениям о том, что ребенок долгое время был на улице без присмотра. По данным следствия, после приступа ребенка сразу перенесли в помещение и оказывали первую помощь в ожидании скорой.

В настоящее время следователи получают все данные о состоянии здоровья воспитанницы детского учреждения. Проверяется соответствие действий сотрудников детского сада соответствующим нормам, предусмотренных для дошкольных учреждений.

Следственный комитет России
СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка в детском саду в Новой Москве 16 февраля. Сообщалось, что девочку, по предварительным данным, нашли на улице лежащей в снегу без сознания. Телеграм-канал Mash утверждал, что она оставалась без внимания на протяжении двух часов.
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