В детском саду в Новой Москве умерла трехлетняя девочка. СК завел уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки в одном из детских садов в Новой Москве. По информации Mash, это детский сад № 2120 в городе Московский.
Согласно предварительным данным следствия, утром 16 февраля воспитатели, вернувшись с прогулки с младшей группой детей, заметили отсутствие одного ребенка. Выйдя на улицу, они обнаружили девочку 2014 года рождения лежащей в снегу в бессознательном состоянии. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали «скорую помощь», которая констатировала смерть ребенка.
Телеграм-канал Mash сообщил, что девочке стало плохо во время прогулки и она пролежала в снегу около двух часов, пока ее не обнаружили.
Как выяснил «Московский комсомолец», следов насильственной смерти на теле ребенка не найдено. Отец девочки рассказал, что проблем со здоровьем у нее не было. Кроме того, он сообщил, что девочка регулярно жаловалась и просила пораньше забирать ее из детского сада, а несколько дней назад родители увидели у нее на теле синяки.
В рамках расследования дела следователи проверят соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами. Кроме того, следователи установят соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и проверят их на соответствие профессиональной квалификации. По результатам проведенных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («халатность»).