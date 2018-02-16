В детском саду в Новой Москве умерла трехлетняя девочка. СК завел уголовное дело

Следственный комитет России
13:46, 16 февраля 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки в одном из детских садов в Новой Москве. По информации Mash, это детский сад № 2120 в городе Московский.

Согласно предварительным данным следствия, утром 16 февраля воспитатели, вернувшись с прогулки с младшей группой детей, заметили отсутствие одного ребенка. Выйдя на улицу, они обнаружили девочку 2014 года рождения лежащей в снегу в бессознательном состоянии. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали «скорую помощь», которая констатировала смерть ребенка.

Телеграм-канал Mash сообщил, что девочке стало плохо во время прогулки и она пролежала в снегу около двух часов, пока ее не обнаружили.

Как выяснил «Московский комсомолец», следов насильственной смерти на теле ребенка не найдено. Отец девочки рассказал, что проблем со здоровьем у нее не было. Кроме того, он сообщил, что девочка регулярно жаловалась и просила пораньше забирать ее из детского сада, а несколько дней назад родители увидели у нее на теле синяки.

В рамках расследования дела следователи проверят соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами. Кроме того, следователи установят соблюдение сотрудниками, работающими с малолетними детьми, своих обязанностей и проверят их на соответствие профессиональной квалификации. По результатам проведенных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ («халатность»).

Следственный комитет России
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