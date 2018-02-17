Навальному вернули телефон, изъятый при задержании в январе. Он требовал возбудить против полицейских дело о краже
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его адвокату 17 февраля вернули его мобильный телефон, изъятый у него 28 января после задержания.
Это произошло на следующий день после того, как Навальный потребовал возбудить против полицейских дело о краже. Он сообщил, что телефон и сим-карта были указаны в качестве вещественных доказательств по административному делу, но среди вещдоков их не оказалось.
Занятная деталь: изымала аппарат полиция, она же упаковывала его в конвертик «Полиция». Я на нем расписывался. А вернула тоже полиция, но в конвертике «Следственный комитет». Так что какие-то обряды и пляски вокруг моего несчастного телефончика очевидно были.
Алексей Навальный был задержан 28 января во время акции в поддержку «Забастовки избирателей» в Москве. На него составили протокол за повторное участие в несанкционированном мероприятии, после чего отпустили под обязательство явиться в суд.
По словам Навального, из-за отсутствия в материалах дела телефона с сим-картой суд вернул материалы дела об административном правонарушении в полицию.