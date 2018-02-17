Навальному вернули телефон, изъятый при задержании в январе. Он требовал возбудить против полицейских дело о краже

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его адвокату 17 февраля вернули его мобильный телефон, изъятый у него 28 января после задержания.

Это произошло на следующий день после того, как Навальный потребовал возбудить против полицейских дело о краже. Он сообщил, что телефон и сим-карта были указаны в качестве вещественных доказательств по административному делу, но среди вещдоков их не оказалось.