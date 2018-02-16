Из материалов дела Навального пропал телефон. Политик подал заявление о краже

Интерфакс
12:05, 16 февраля 2018
Надежный источник

Из дела об административном правонарушении, которое завели на Алексея Навального после акции 28 января, пропали телефон и sim-карта, рассказала адвокат политика Ольга Михайлова.

В протоколе в качестве вещественных доказательств телефон и sim-карта указаны, а по факту в деле этих вещдоков не оказалось, где они — неизвестно, сказала Михайлова. В связи с этим, сообщила адвокат, Тверской суд вернул материалы дела об административном правонарушении в полицию.

«Мы подавали ходатайство в полицию, чтобы ему (Навальному) вернули телефон и sim-карту, но ответа так и не пришло <…>. Поэтому мы подали заявление по факту кражи», — сказала она.

28 января в разных городах России прошли акции в поддержку «Забастовки избирателей», объявленной Алексеем Навальным после того, как ЦИК отказался допустить его до выборов президента.
Во время акции в поддержку «Забастовки избирателей» в Москве был задержан Алексей Навальный. На него составили протокол за повторное участие в несанкционированном мероприятии, после чего отпустили под обязательство явиться в суд.
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