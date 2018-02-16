Из материалов дела Навального пропал телефон. Политик подал заявление о краже
Из дела об административном правонарушении, которое завели на Алексея Навального после акции 28 января, пропали телефон и sim-карта, рассказала адвокат политика Ольга Михайлова.
В протоколе в качестве вещественных доказательств телефон и sim-карта указаны, а по факту в деле этих вещдоков не оказалось, где они — неизвестно, сказала Михайлова. В связи с этим, сообщила адвокат, Тверской суд вернул материалы дела об административном правонарушении в полицию.
«Мы подавали ходатайство в полицию, чтобы ему (Навальному) вернули телефон и sim-карту, но ответа так и не пришло <…>. Поэтому мы подали заявление по факту кражи», — сказала она.
Почитайте. Смешная (но возмутительная!) история о том, как стащили мой телефон https://t.co/kxOKtI1Yd1— Alexey Navalny (@navalny) February 16, 2018