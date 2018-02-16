Центризбирком: интервью кандидатов в предвыборный период нельзя считать агитацией

Центральная избирательная комиссия отклонила жалобу на интервью кандидата в президенты от Российского общенародного союза Сергея Бабурина в эфире «Эха Москвы». Об этом рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она объяснила, что в передаче «Разбор полета» нет признаков агитации, потому что у ведущих «цель была информационная», а не агитационная. Нарушений не было даже в ответе на вопрос «Что вы хотите изменить конкретно?», хотя по закону агитацией признается любое «описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата».

Центризбирком также отказался учитывать интервью Ксении Собчак в эфире передачи «Познер» на Первом канале как информационное освещение выборов. По словам Гришиной, «Познер» — это авторская передача, а значит она не входит в мониторинг по равному освещению кампании разных кандидатов.