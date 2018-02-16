Центризбирком: интервью кандидатов в предвыборный период нельзя считать агитацией

Интерфакс
10:50, 16 февраля 2018
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Центральная избирательная комиссия отклонила жалобу на интервью кандидата в президенты от Российского общенародного союза Сергея Бабурина в эфире «Эха Москвы». Об этом рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она объяснила, что в передаче «Разбор полета» нет признаков агитации, потому что у ведущих «цель была информационная», а не агитационная. Нарушений не было даже в ответе на вопрос «Что вы хотите изменить конкретно?», хотя по закону агитацией признается любое «описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата».

Центризбирком также отказался учитывать интервью Ксении Собчак в эфире передачи «Познер» на Первом канале как информационное освещение выборов. По словам Гришиной, «Познер» — это авторская передача, а значит она не входит в мониторинг по равному освещению кампании разных кандидатов.

Ранее Центризбирком в очередной раз разъяснил, что освещение деятельности Владимира Путина на посту президента в ходе предвыборной кампании не является нарушением принципа равного доступа к эфиру.
Путин является лидером по времени, которое уделяется ему в федеральном эфире в контексте выборов, по итогам мониторинга ЦИК с 26 января по 11 февраля. На втором месте находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третий — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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