Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпиаде

Интерфакс
07:35, 16 февраля 2018
Надежный источник

Российский лыжник Денис Спицов занял третье место в забеге на 15 километров коньковым стилем.

Первое место занял швейцарец Дарио Колонья, второе — норвежец Симен Хегстад Крюгер.

11 февраля в скиатлоне Спицов занял четвертое место, несмотря на то, что на первом круге попал в завал, образовавшийся из-за падения Крюгера. Норвежский лыжник тогда завоевал золото.

Бронза Спицова стала второй наградой, завоеванной российскими спортсменами на Зимних играх в пятницу, 16 февраля.

Ранее в пятницу серебряную медаль завоевал российский скелетонист Никита Трегубов.

Сборная России из-за подозрений в существовании масштабной программы допинга не допущена до Олимпиады-2018. На Зимних играх в южнокорейском Пхенчхане российские спортсмены выступают под нейтральным, олимпийским флагом.
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