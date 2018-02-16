Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпиаде
Российский лыжник Денис Спицов занял третье место в забеге на 15 километров коньковым стилем.
Первое место занял швейцарец Дарио Колонья, второе — норвежец Симен Хегстад Крюгер.
11 февраля в скиатлоне Спицов занял четвертое место, несмотря на то, что на первом круге попал в завал, образовавшийся из-за падения Крюгера. Норвежский лыжник тогда завоевал золото.
Бронза Спицова стала второй наградой, завоеванной российскими спортсменами на Зимних играх в пятницу, 16 февраля.
Ранее в пятницу серебряную медаль завоевал российский скелетонист Никита Трегубов.
Сборная России из-за подозрений в существовании масштабной программы допинга не допущена до Олимпиады-2018. На Зимних играх в южнокорейском Пхенчхане российские спортсмены выступают под нейтральным, олимпийским флагом.