Краснодарского судью уволили за мат на заседании

Коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Алексея Шевченко, который ругался матом во время заседания.

Накануне краевой Арбитражный суд, где работал Шевченко, подал соответствующее представление в судейскую коллегию, проведя служебную проверку по факту появившейся в интернете аудиозаписи с ругательствами судьи.