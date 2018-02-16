Краснодарского судью уволили за мат на заседании
Коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Алексея Шевченко, который ругался матом во время заседания.
Накануне краевой Арбитражный суд, где работал Шевченко, подал соответствующее представление в судейскую коллегию, проведя служебную проверку по факту появившейся в интернете аудиозаписи с ругательствами судьи.
«На заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края было удовлетворено представление председателя Арбитражного суда края о прекращении полномочий судьи Шевченко по дискредитирующим основаниям, он был лишен статуса судьи», — рассказал агентству представитель Арбитражного суда.
Аудиозапись заседания от 13 февраля, на котором рассматривался иск краснодарской «Электротехнической компании» к Туапсинскому НПЗ, обнародовал адвокат Михаил Беньяш.
На записи слышно, как судья Шевченко после предложения истца не откладывать рассмотрение дела в грубой форме заявляет: «Щас, *****, я все бросил и начал рассматривать».
Позже в интервью телеграм-каналу Mash Шевченко извинился за свой поступок, заявив, что не имел права себя так вести.