Краснодарского судью уволили за мат на заседании

РИА Новости
09:26, 16 февраля 2018
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Коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Алексея Шевченко, который ругался матом во время заседания.

Накануне краевой Арбитражный суд, где работал Шевченко, подал соответствующее представление в судейскую коллегию, проведя служебную проверку по факту появившейся в интернете аудиозаписи с ругательствами судьи.

«На заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края было удовлетворено представление председателя Арбитражного суда края о прекращении полномочий судьи Шевченко по дискредитирующим основаниям, он был лишен статуса судьи», — рассказал агентству представитель Арбитражного суда.

РИА Новости
Аудиозапись заседания от 13 февраля, на котором рассматривался иск краснодарской «Электротехнической компании» к Туапсинскому НПЗ, обнародовал адвокат Михаил Беньяш.
На записи слышно, как судья Шевченко после предложения истца не откладывать рассмотрение дела в грубой форме заявляет: «Щас, *****, я все бросил и начал рассматривать».
Позже в интервью телеграм-каналу Mash Шевченко извинился за свой поступок, заявив, что не имел права себя так вести.
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