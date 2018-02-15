«Щас, *****, я все бросил и начал рассматривать». В Краснодарском крае начали проверку судьи после публикации записи с заседания

Адвокат из Краснодарского края Алексей Аванесян 15 февраля выложил в фейсбуке распоряжение исполняющего обязанности председателя Арбитражного суда Краснодарского края Марины Крыловой о проверке в отношении судьи Алексея Шевченко. Распоряжение подписано в тот же день, как другой краснодарский адвокат Михаил Беньяш опубликовал аудиозапись, на которой Шевченко ругается матом во время заседания.

Запись сделана во время рассмотрения иска краснодарского электромонтажного предприятия «Электротехническая компания» к Туапсинскому НПЗ, который входит в структуру «Роснефти». Судя по данным системы «Электронное правосудие», заседание прошло 13 февраля. На записи слышно, как Шевченко откладывает рассмотрение иска до 20 марта. Истец спрашивает, нельзя ли вынести решение сегодня; судья отказывается и начинает нецензурно ругаться:

— Вы можете жаловаться президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, ***, даже. Щас, *****, я все бросил и начал рассматривать. ****** [Ерундой] занимались, блин, два года или три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить. Вы поинтересуйтесь у представителя ответчика, она тут местная, кому-то это удавалось здесь или нет?

— Нет, — говорит представитель ответчика.

— Вот и все. Поэтому, *****, если ваши тупорогие кредиторы, *****, не могут договориться, ну значит, *****, командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все, — резюмирует судья.

Краснодарский адвокат Татьяна Третьяк в свою очередь опубликовала в фейсбуке заявление, подписанное Шевченко, с просьбой исключить его из Краснодарского края. Третьяк отметила, что не может ручаться за подлинность заявления.

Поправка. Первоначально в новости сообщалось, что судья Алексей Шевченко уволился. В действительности, судя по заявлению, которое опубликовала адвокат Татьяна Третьяк, он решил уйти из квалификационной коллегии судей, но не с должности судьи Арбитражного суда. Редакция «Медузы» приносит извинения за допущенную ошибку.