В МАК расшифровали данные с речевого самописца Ан-148

ТАСС
16:23, 15 февраля 2018
Надежный источник

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали информацию с речевого самописца Ан-148, разбившегося 11 февраля. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных», — сообщили в МАК.

Утром 15 февраля Mash сообщил, что с речевого самописца были получены данные; по сообщению издания, из записи следует, что пилоты «сразу заметили расхождения в показателях скорости» между датчиками.

По информации «Коммерсанта», из записи следует, что пилоты, «ругаясь», пытались «решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле», после чего Ан-148 врезался в землю.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился сразу после вылета из Домодедово в Орск днем 11 февраля. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа, которые находились на борту.
Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков. По какой причине у них не работал обогрев, пока не установлено.

Катастрофа Ан-148

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