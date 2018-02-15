В МАК расшифровали данные с речевого самописца Ан-148

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали информацию с речевого самописца Ан-148, разбившегося 11 февраля. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных», — сообщили в МАК.

Утром 15 февраля Mash сообщил, что с речевого самописца были получены данные; по сообщению издания, из записи следует, что пилоты «сразу заметили расхождения в показателях скорости» между датчиками.

По информации «Коммерсанта», из записи следует, что пилоты, «ругаясь», пытались «решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле», после чего Ан-148 врезался в землю.