Суд отменил штраф за публикацию фотографии с парада Победы 1945 года

Архангельский областной суд оправдал местного жителя Михаила Листова, оштрафованного за публикацию в сети «ВКонтакте» фотографии с парада Победы 1945 года.

Как сообщает издание 29.ru, судья согласился с доводами защитника Листова о том, что фотография, на которой изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами, представляет собой историческую память, а не пропаганду нацизма.

По мнению Листова, отменить решение Исакогорского районного суда Архангельска, который ранее приговорил его к штрафу в 1000 рублей за публикацию снимка в соцсети, удалось только благодаря шумихе, которая поднялась вокруг этой истории в СМИ.