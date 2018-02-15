Суд отменил штраф за публикацию фотографии с парада Победы 1945 года
Архангельский областной суд оправдал местного жителя Михаила Листова, оштрафованного за публикацию в сети «ВКонтакте» фотографии с парада Победы 1945 года.
Как сообщает издание 29.ru, судья согласился с доводами защитника Листова о том, что фотография, на которой изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами, представляет собой историческую память, а не пропаганду нацизма.
По мнению Листова, отменить решение Исакогорского районного суда Архангельска, который ранее приговорил его к штрафу в 1000 рублей за публикацию снимка в соцсети, удалось только благодаря шумихе, которая поднялась вокруг этой истории в СМИ.
«Я очень рад этому решению, 90% людей были за меня. Были, конечно, всякие отморозки, но здравый смысл у людей есть. Многие меня поддерживали, спасибо всем. Если бы не было такого резонанса, мы не смогли бы выиграть. Больше всего стали писать, поддерживать после того, как вышел ролик Алексея Навального», — заявил Михаил Листов.