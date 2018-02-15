Суд отменил штраф за публикацию фотографии с парада Победы 1945 года

29.ru
09:41, 15 февраля 2018
Надежный источник

Архангельский областной суд оправдал местного жителя Михаила Листова, оштрафованного за публикацию в сети «ВКонтакте» фотографии с парада Победы 1945 года.

Как сообщает издание 29.ru, судья согласился с доводами защитника Листова о том, что фотография, на которой изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами, представляет собой историческую память, а не пропаганду нацизма.

По мнению Листова, отменить решение Исакогорского районного суда Архангельска, который ранее приговорил его к штрафу в 1000 рублей за публикацию снимка в соцсети, удалось только благодаря шумихе, которая поднялась вокруг этой истории в СМИ.

«Я очень рад этому решению, 90% людей были за меня. Были, конечно, всякие отморозки, но здравый смысл у людей есть. Многие меня поддерживали, спасибо всем. Если бы не было такого резонанса, мы не смогли бы выиграть. Больше всего стали писать, поддерживать после того, как вышел ролик Алексея Навального», — заявил Михаил Листов.

29.ru
Кампания в поддержку Михаила Листова стартовала после ролика Алексея Навального, в котором он призвал своих сторонников перепостить в соцсетях фотографию с парада Победы 1945 года. Оппозиционер назвал запрет этого снимка «государственным идиотизмом, насаждаемым с самого верха».
Сам Листов полагает, что привлек внимание правоохранительных органов тем, что работает волонтером в штабе Навального в Архангельске.
Согласно действующей статье 20.3 КоАП, пропаганда и публичная демонстрация нацистской символики наказывается штрафом до 50 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток. 15 февраля в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий ответственность за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды.
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