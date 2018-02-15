«Ложь от начала до конца». Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое

Фонтанка.ру
16:17, 15 февраля 2018
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Борис Гребенщиков раскритиковал фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, рассказывающий о малоизвестных фактах из биографии лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя и Майка Науменко.

Основатель «Аквариума» ознакомился со сценарием картины и назвал его «ложью от начала до конца». Об этом Гребенщиков заявил журналистам в Санкт-Петербурге на презентации своего сольного альбома «Время N», выходящего 16 февраля.

По мнению лидера «Аквариума», сценарий фильма «писал человек с другой планеты». В те времена он бы работал в КГБ, добавил Гребенщиков.

При этом музыкант пожелал Кириллу Серебренникову поскорее оказаться на свободе, напомнив, что каждый в России, кто берет по роду своей деятельности деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.

«Герои фильма похожи на каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им … (заняться сексом — прим. ред.). Дело в том, что я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют», — заявил Гребенщиков.

Фонтанка.ру
Фильм «Лето», рассказывающий об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей, должен выйти в прокат во второй половине 2018 года.
Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, известные по работам над сериалами «Лондонград» и «Оптимисты». Главные роли в картине сыграли корейский актер Тео Ю, лидер группы «Звери» Рома Зверь и актриса Ирина Старшенбаум.
Съемки картины стартовали в июле 2017 года, однако уже через месяц Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств руководством «Седьмой студии». Серебренников сумел закончить монтаж фильма под домашним арестом в своей квартире.
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