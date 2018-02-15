«Ложь от начала до конца». Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое
Борис Гребенщиков раскритиковал фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, рассказывающий о малоизвестных фактах из биографии лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя и Майка Науменко.
Основатель «Аквариума» ознакомился со сценарием картины и назвал его «ложью от начала до конца». Об этом Гребенщиков заявил журналистам в Санкт-Петербурге на презентации своего сольного альбома «Время N», выходящего 16 февраля.
По мнению лидера «Аквариума», сценарий фильма «писал человек с другой планеты». В те времена он бы работал в КГБ, добавил Гребенщиков.
При этом музыкант пожелал Кириллу Серебренникову поскорее оказаться на свободе, напомнив, что каждый в России, кто берет по роду своей деятельности деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.
«Герои фильма похожи на каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им … (заняться сексом — прим. ред.). Дело в том, что я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют», — заявил Гребенщиков.