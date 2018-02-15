«Ложь от начала до конца». Гребенщиков раскритиковал фильм Серебренникова о Цое

Борис Гребенщиков раскритиковал фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, рассказывающий о малоизвестных фактах из биографии лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя и Майка Науменко.

Основатель «Аквариума» ознакомился со сценарием картины и назвал его «ложью от начала до конца». Об этом Гребенщиков заявил журналистам в Санкт-Петербурге на презентации своего сольного альбома «Время N», выходящего 16 февраля.

По мнению лидера «Аквариума», сценарий фильма «писал человек с другой планеты». В те времена он бы работал в КГБ, добавил Гребенщиков.

При этом музыкант пожелал Кириллу Серебренникову поскорее оказаться на свободе, напомнив, что каждый в России, кто берет по роду своей деятельности деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.