Роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова получил Тео Ю. Майка Науменко сыграл Рома Зверь

Тео Ю, исполнивший роль Цоя, известен по фильмам Ким Ки Дука, Джулии Локтев, Бенсона Ли и Дрейка Доримуса. Роль Майка стала дебютом в большом игровом кино для Ромы Зверя. Звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум сыграла роль жены Майка Натальи.

Сюжет фильма строится вокруг малоизвестных фактов из биографии лидера группы «Кино» Виктора Цоя, основателя группы «Зоопарк» Майка Науменко и его жены Натальи.

Главные роли в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова сыграли корейский актер Тео Ю, лидер группы «Звери» Рома Зверь и актриса Ирина Старшенбаум. Об этом «Кинопоиску» сообщил продюсер картины Илья Стюарт.

«Фильм „Лето“ — не байопик, — говорит продюсер Илья Стюарт. — Кирилл Серебренников рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени».

Съемки фильма «Лето» стартовали в июле 2017 года, однако уже через месяц режиссер Кирилл Серебренников был задержан по делу «Седьмой студии», руководители которой подозреваются в хищении бюджетных средств. По решению суда он был помещен под домашний арест.

Режиссер своей вины не признает. Серебренников неоднократно просил изменить ему меру пресечения, чтобы суметь закончить работу над фильмом «Лето», а также балетом «Нуреев» для Большого театра, однако суд отказал ему.

Серебренников сумел смонтировать фильм «Лето» под домашним арестом в своей квартире. Производство картины должно завершиться весной, а в прокат лента выйдет уже во второй половине 2018 года.