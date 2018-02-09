Роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова получил Тео Ю. Майка Науменко сыграл Рома Зверь
Главные роли в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова сыграли корейский актер Тео Ю, лидер группы «Звери» Рома Зверь и актриса Ирина Старшенбаум. Об этом «Кинопоиску» сообщил продюсер картины Илья Стюарт.
Опубликовано Роком Звездой 9 февраля 2018 г.
Сюжет фильма строится вокруг малоизвестных фактов из биографии лидера группы «Кино» Виктора Цоя, основателя группы «Зоопарк» Майка Науменко и его жены Натальи.
Тео Ю, исполнивший роль Цоя, известен по фильмам Ким Ки Дука, Джулии Локтев, Бенсона Ли и Дрейка Доримуса. Роль Майка стала дебютом в большом игровом кино для Ромы Зверя. Звезда фильма «Притяжение» Ирина Старшенбаум сыграла роль жены Майка Натальи.
«Фильм „Лето“ — не байопик, — говорит продюсер Илья Стюарт. — Кирилл Серебренников рассказывает историю трех героев — Майка, Натальи и Виктора, а также событий, которые происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг легендарного рок-клуба. В фильме очень много музыки и невероятной энергии того времени».