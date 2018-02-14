Тренер сборной Ямайки по бобслею ушла из команды. Она хочет забрать сани для выступления на Олимпиаде

Немецкая спортсменка Сандра Кириазис ушла с поста тренера женской сборной Ямайки по бобслею за несколько дней до старта команды на Олимпиаде в Пхенчхане. С собой Кириасис хочет забрать бобслейные сани, в которых планировали выступать ямайские спортсменки.

Федерации бобслея и скелетона Ямайки сообщила, что Кириазис сама решила уйти из команды. Однако немка заявила BBC Sport, что была вынуждена это сделать, потому что ее хотели перевести с поста тренера на должность аналитика результатов заезда; из-за этого она больше не смогла бы работать со спортсменками.

Кириазис заявила, что ямайская сборная получила бобслейные сани благодаря ей и что она несет за них юридическую ответственность. Она предложила Федерации бобслея и скелетона Ямайки выкупить у нее сани, но там от предложения отказались; федерация оспаривает, что сани принадлежат Кириазис.

Соревнования по бобслею среди женских двоек в Пхенчхане пройдут 20 и 21 февраля; тренировочные заезды начнутся 17 февраля. Сможет ли ямайская сборная в них участвовать, пока неизвестно. Федерация бобслея и скелетона Ямайки заявила, что уход Кириазис не отразится на выступлениях команды.