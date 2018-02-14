Российские хоккеисты проиграли Словакии в первом матче Олимпиады

Мужская сборная олимпийских атлетов из России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Словакии в первом матче для россиян на Олимпиаде. Встреча завершилась поражением россиян со счетом 2:3.

В начале первого периода россияне отметились двумя заброшенными шайбами: отличились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Во второй половине периода Петер Ольвецкий и Мартин Бакос сравняли счет.

Второй период обошелся без заброшенных шайб, а в начале третьего словакам удалось выйти вперед за счет шайбы Петера Черешняка.