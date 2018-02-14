Российские хоккеисты проиграли Словакии в первом матче Олимпиады

Meduza
14:27, 14 февраля 2018
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Мужская сборная олимпийских атлетов из России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Словакии в первом матче для россиян на Олимпиаде. Встреча завершилась поражением россиян со счетом 2:3.

В начале первого периода россияне отметились двумя заброшенными шайбами: отличились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Во второй половине периода Петер Ольвецкий и Мартин Бакос сравняли счет.

Второй период обошелся без заброшенных шайб, а в начале третьего словакам удалось выйти вперед за счет шайбы Петера Черешняка.

Сборная России по хоккею считается одним из фаворитов Олимпиады 2018 года. Подготовка к турниру началась еще в 2014 году после того, как национальная сборная осталась без медалей на Олимпиаде в Сочи. Ради Олимпиады был существенно переформатирован календарь турнира Континентальной хоккейной лиги.
В составе сборной России выступают сразу несколько игроков, в прошлом ставших звездами в Национальной хоккейной лиге, в том числе Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов.
НХЛ отказалась посылать своих хоккеистов на Олимпиаду впервые с 1998 года. В связи с этим на Игры в Пхенчхане не смогли приехать лучшие хоккеисты мира.
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