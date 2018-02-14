Дерипаска заработает на майнерах миллиард рублей

Ведомости
08:21, 14 февраля 2018
Надежный источник

Группа En+, принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, намерена в 2018 году заработать один миллиард рублей на майнерах криптовалют.

Как рассказал газете «Ведомости» гендиректор En+ Максим Соков, совокупный годовой спрос на электричество у российских майнеров может составить 100 мегаватт-час. В связи с этим компания предложит им строить фермы по добыче криптовалют рядом с своими электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Кроме того, En+ собирает пул интернациональных инвесторов для строительства ферм.

О том, какие тарифы на электроэнергию будут установлены для майнеров, в компании не сказали.

Эти 100 мегаватт-час могут принести En+ от 10 до 15 миллионов долларов, предполагает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. Если отталкиваться от цен 2017 года, то компания может выручить около 980 миллионов рублей, оценивает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр. Эта сумма близка к ожиданиям En+, знает источник, знакомый с менеджерами холдинга.

Ведомости

А что происходит с майнерами за рубежом?

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