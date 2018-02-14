Дерипаска заработает на майнерах миллиард рублей

Группа En+, принадлежащая российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, намерена в 2018 году заработать один миллиард рублей на майнерах криптовалют.

Как рассказал газете «Ведомости» гендиректор En+ Максим Соков, совокупный годовой спрос на электричество у российских майнеров может составить 100 мегаватт-час. В связи с этим компания предложит им строить фермы по добыче криптовалют рядом с своими электростанциями в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Кроме того, En+ собирает пул интернациональных инвесторов для строительства ферм.

О том, какие тарифы на электроэнергию будут установлены для майнеров, в компании не сказали.