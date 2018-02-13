Перед падением Ан-148 приборы неверно отображали скорость. Причиной могло стать обледенение

Интерфакс
13:10, 13 февраля 2018
Надежный источник

Приборы разбившегося в Подмосковье Ан-148 неверно показывали информацию о скорости самолета. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), который расшифровывает «черные ящики» лайнера.

В ведомстве добавили, что причиной неправильной работы приборов могло стать обледенение датчиков (по информации Mash, обогрев был выключен). Неверные данные о скорости, как сообщили в МАК, могли стать причиной авиакатастрофы.

Опасная ситуация на борту возникла через 2,5 минуты после взлета, когда самолет находился на высоте 1300 метров.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился сразу после вылета из Домодедово в Орск днем 11 февраля. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа, которые находились на борту.
Перед вылетом командир экипажа Валерий Губанов отказался от противообледенительной обработки самолета. Почему он принял такое решение, пока не сообщалось.

Катастрофа Ан-148

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