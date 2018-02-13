Перед падением Ан-148 приборы неверно отображали скорость. Причиной могло стать обледенение

Приборы разбившегося в Подмосковье Ан-148 неверно показывали информацию о скорости самолета. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), который расшифровывает «черные ящики» лайнера.

В ведомстве добавили, что причиной неправильной работы приборов могло стать обледенение датчиков (по информации Mash, обогрев был выключен). Неверные данные о скорости, как сообщили в МАК, могли стать причиной авиакатастрофы.

Опасная ситуация на борту возникла через 2,5 минуты после взлета, когда самолет находился на высоте 1300 метров.