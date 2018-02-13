«Новая газета» сообщила о гибели 13 россиян при американском авиаударе в Сирии. Bloomberg и The New York Times пишут о 100 погибших

Новая газета
15:34, 13 февраля 2018
Ненадежный источник

При авиаударе возглавляемой США международной коалиции в Сирии погибли 13 россиян и еще 15 получили ранения, сообщает «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства Bloomberg, которое также ссылается на неназванные источники, в результате налета погибли более 200 человек, большинство из которых — россияне.

Такое же число погибших в разговоре с The New York Times привел российский бизнесмен Александр Ионов, который работает в Сирии в сфере безопасности. В том же материале The New York Times ссылается на неназванного сирийского офицера, который сообщил о гибели 100 россиян.

Атаман Олег Сурнин из уральского города Асбест, где жили некоторые из погибших, сказал в интервью изданию Znak.com, что располагает информацией о 217 погибших россиянах.

«Московский комсомолец» со ссылкой на источник, близкий к ЧВК «Вагнер», сообщает, что в Сирии погибли 40 человек и ранены еще 72; среди них как русские, так и сирийцы. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, сообщил, что эта оценка наиболее близка к действительности. При этом второй источник «Московского комсомольца», один из полевых командиров на Донбассе, оценивает «общие потери» так: «По моим сведениям, их было за сто».

Надежного подтверждения этой информации нет.

По данным командования российской военной группировки в Сирии, в колонне, выдвигавшейся в направлении нефтегазового месторождения Conoco, россиян не должно было быть. Наши военные передали именно такую информацию коллегам из США, и те приняли решение атаковать колонну.

Новая газета
Международная коалиция во главе с США 7 февраля атаковала отряд сторонников Башара Асада в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне заявили, что под авиаудар могли попасть российские наемники. Минобороны это отрицает, но родственники и знакомые подтвердили гибель четверых человек с российскими паспортами (также есть сообщения о смерти пятого, но пока только в социальных сетях). Предположительно, погибшие были бойцами частной военной компании «Вагнер».

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