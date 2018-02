«Новая газета» сообщила о гибели 13 россиян при американском авиаударе в Сирии. Bloomberg и The New York Times пишут о 100 погибших

При авиаударе возглавляемой США международной коалиции в Сирии погибли 13 россиян и еще 15 получили ранения, сообщает «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники.

По данным агентства Bloomberg, которое также ссылается на неназванные источники, в результате налета погибли более 200 человек, большинство из которых — россияне.

Такое же число погибших в разговоре с The New York Times привел российский бизнесмен Александр Ионов, который работает в Сирии в сфере безопасности. В том же материале The New York Times ссылается на неназванного сирийского офицера, который сообщил о гибели 100 россиян.

Атаман Олег Сурнин из уральского города Асбест, где жили некоторые из погибших, сказал в интервью изданию Znak.com, что располагает информацией о 217 погибших россиянах.

«Московский комсомолец» со ссылкой на источник, близкий к ЧВК «Вагнер», сообщает, что в Сирии погибли 40 человек и ранены еще 72; среди них как русские, так и сирийцы. Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, сообщил, что эта оценка наиболее близка к действительности. При этом второй источник «Московского комсомольца», один из полевых командиров на Донбассе, оценивает «общие потери» так: «По моим сведениям, их было за сто».

Надежного подтверждения этой информации нет.