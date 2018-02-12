Родственники и знакомые подтвердили смерть троих россиян в Сирии. Они предположительно погибли при авиаударе США

РБК
18:43, 12 февраля 2018
Надежный источник

Родственники и знакомые троих из четверых россиян, о гибели которых в Сирии ранее сообщила исследовательская организация Conflict Intelligence Team (CIT), подтвердили РБК информацию об их смерти.

CIT заявила, что нашла подтверждения гибели Алексея Ладыгина из Рязани, Станислава Матвеева и Игоря Косотурова из города Асбест Свердловской области, а также Владимира Логинова из Калининградской области. Всех их организация назвала бойцами частной военной компании «Вагнер».

О смерти 51-летнего Владимира Логинова CIT заявила со ссылкой на сообщение Балтийского отдельного казачьего округа. В нем говорится, что Логинов был сотником казачьего общества «Хутор «Прегольский» и что он «погиб в неравном в бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора». Атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга подтвердил РБК смерть Логинова, сообщив, что у него остались жена и несовершеннолетние дети.

Смерть Станислава Матвеева изданию подтвердил его двоюродный брат Игорь Пацко. По его словам, семье неизвестна точная причина гибели Матвеева, но ее дата совпадает с датой американского авиаудара в Сирии. Подруга Игоря Косотурова Любава Кочева подтвердила РБК, что Косотуров и Матвеев погибли в Сирии 7 февраля. По словам знакомых, оба они раньше участвовали в боевых действиях на территории Украины.

Смерть Алексея Ладыгина родственники или знакомые пока не подтвердили. По данным CIT, до отъезда в Сирию он также мог воевать на Донбассе.

Международная коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по отряду вооруженных сторонников режима Башара Асада в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора. В США заявили, что это была самооборона, поскольку отряд планировал напасть на штаб-квартиру поддерживаемых Штатами «Сирийских демократических сил».
В Пентагоне заявили, что под авиаудар могли попасть российские наемники. Бывший участник конфликта на востоке Украины Игорь Стрелков со ссылкой на анонимные источники заявил, что возле Дейр-эз-Зора погибли не менее 200 бойцов ЧВК «Вагнер», а также некое подразделение сил специальных операций Минобороны. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе обстрела не было.
Ранее координатор «Другой России» Александр Аверин сообщил о смерти в Сирии активиста организации Кирилла Ананьева. По словам Аверина, до отъезда в Сирию Ананьев воевал в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.
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