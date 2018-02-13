Министр иностранных дел Нидерландов ушел в отставку. Он признался во лжи о встрече с Путиным
Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра подал в отставку. Он объявил об этом на заседании парламента, куда его вызвали, чтобы он объяснился по поводу своих слов о встрече с Владимиром Путиным.
Зейлстра ранее рассказывал, что в 2006 году присутствовал на встрече с российским президентом, во время которой тот якобы говорил про «великую Россию» с Украиной, Белоруссией, Казахстаном и Прибалтикой в своем составе.
12 февраля министр признался, что не был на этой встрече, а о ее содержании якобы узнал от источника, имени которого не назвал.
Зейлстра сказал, что совершил «самую большую ошибку в своей политической карьере», и отметил, что «в Нидерландах должен быть министр иностранных дел, который вне всяких подозрений» (нидерл. яз.).