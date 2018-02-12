Глава МИД Нидерландов солгал о встрече с Путиным. На которой Путин якобы говорил о «великой России с Украиной и Прибалтикой»

DutchNews
12:50, 12 февраля 2018
Надежный источник

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что солгал о своей встрече с Владимиром Путиным в 2006 году, на которой тот якобы говорил об амбициозных планах российской экспансии.

Ранее Зейлстра неоднократно утверждал, что 12 лет назад, будучи сотрудником нефтегазовой компании Shell, присутствовал на встрече с иностранными бизнесменами на даче у Путина, во время которой российский президент говорил о «великой России, в состав которой должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики, а также Казахстан».

Министр продолжает настаивать на том, что этот разговор действительно имел место: он якобы узнал о его содержании от источника, который присутствовал на встрече. Зейлстра, по его словам, решил обнародовать историю от собственного имени, чтобы не подвергать опасности источник и его бизнес.

«Я решил так поступить, потому что эта важная геополитическая история имеет серьезные последствия. Было ли разумно защищать свой источник таким образом? Нет. Но эта информация верна», — заявил Хальбе Зейлстра. (англ.яз.)

DutchNews
Сомнения в правдивости слов Хальбе Зейлстры возникли после того, как бывший исполнительный директор Shell Йерун ван дер Веер заявил, что политик не присутствовал на встрече Путина с бизнесменами в 2006 году. Зейлстра не подтвердил, был ли ван дер Веер его источником информации.
На этой неделе Хальбе Зейлстра отправится в Москву, где впервые в ранге министра иностранных дел проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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