Глава МИД Нидерландов солгал о встрече с Путиным. На которой Путин якобы говорил о «великой России с Украиной и Прибалтикой»

Министр иностранных дел Нидерландов Хальбе Зейлстра признался, что солгал о своей встрече с Владимиром Путиным в 2006 году, на которой тот якобы говорил об амбициозных планах российской экспансии.

Ранее Зейлстра неоднократно утверждал, что 12 лет назад, будучи сотрудником нефтегазовой компании Shell, присутствовал на встрече с иностранными бизнесменами на даче у Путина, во время которой российский президент говорил о «великой России, в состав которой должны войти Белоруссия, Украина и страны Прибалтики, а также Казахстан».

Министр продолжает настаивать на том, что этот разговор действительно имел место: он якобы узнал о его содержании от источника, который присутствовал на встрече. Зейлстра, по его словам, решил обнародовать историю от собственного имени, чтобы не подвергать опасности источник и его бизнес.