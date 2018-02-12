В Новосибирске оштрафовали пикетчика в жилете с надписью «Путин — беда России»

РБК Новосибирск
09:49, 12 февраля 2018
Надежный источник

Суд в Новосибирске оштрафовал на 500 рублей пикетчика, который во время визита президента России в новосибирский Академгородок вышел на улицу в жилете с надписями «Путин — беда России» и «Путин — плохой президент».

Акцию устроил старший научный сотрудник Института химии твердого тела, доктор физико-математических наук Игорь Просанов. Ему выписали штраф по статье о неподчинении полиции.

Просанов рассказал в интервью изданию «Сибирь. Реалии» (проект «Радио Свобода»), что пикет продолжался около 15 минут. По словам ученого, его задержали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом (центр «Э»). «РБК Новосибирск» сообщает, что двое мужчин в штатском «на руках отнесли его в штатскую машину».

«Со стороны руководства пока были только намеки на возможные неприятности», — отметил ученый.

РБК Новосибирск
Игорь Просанов провел пикет 8 февраля. Местное издание Academ.info, рассказавшее об акции, на следующий день получило письмо из новосибирского избиркома с требованием убрать фотографии с пикета. Избирком признал жилет пикетчика незаконной агитацией.
Просанова ранее уже привлекали к административной ответственности за участие в оппозиционных акциях. 28 января его задержали на митинге сторонников Алексея Навального.
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