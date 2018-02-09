Избирательная комиссия Новосибирской области запретила публиковать фотографию пикетчика, который к приезду Владимира Путина в новосибирский Академгородок вышел на улицу в жилете с надписями «Путин — беда России» и «Путин — плохой президент».

О пикете рассказало местное издание Academ.info, опубликовавшее заметку под заголовком «Житель Академгородка вышел на пикет против Путина в день визита президента». Издание опубликовало фотографии пикетчика.

9 февраля, на следующий день после визита Путина в Новосибирск, избирком прислал в редакцию Academ.info письмо. В нем говорится, что жилет пикетчика является незаконной агитацией. Получив письмо, редакция издания закрыла надписи на снимках в своей заметке.

Пикет в Академгородке провел Игорь Просанов. В конце января он устроил аналогичную акцию в другом районе Новосибирска. В связи с этой акцией полиция обратилась в избирком с просьбой разъяснить, является ли жилет с надписью «Путин — беда России» агитационным материалом.

Избирком ответил полиции утвердительно. Комиссия пришла к выводу, что Просанов занимался «деятельностью, способствующей формированию отрицательного отношения избирателей к кандидату в президенты Российской Федерации Путину».