Студент получил 2,5 года за экстремистские картинки. Он использовал их для дипломной работы про экстремизм

Московский комсомолец
16:14, 12 февраля 2018
Надежный источник

Студент Александр Крузе из города Старый Оскол в Белгородской области получил 2,5 года колонии-поселения за репост на своей странице во «ВКонтакте» четырех картинок, которые экспертиза позже признала экстремистскими, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на самого Крузе и материалы его уголовного дела.

Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды против Крузе завели в июле 2017 года. Поводом для этого стали четыре картинки, которые студент опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». 23-летний Крузе заявил, что перепостил их для проведения опроса, который хотел включить в свою дипломную работу. Он учится на юридическом факультете Воронежского экономико-правового института и весной 2018 года должен был защитить диплом на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».

Эксперты, привлеченные следствием, признали, что размещенные на странице Крузе во «ВКонтакте» картинки содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды к евреям, коммунистам и уроженцам Кавказа и Средней Азии, а также призывы к насилию против государственной власти. При этом все четыре картинки до сих пор можно найти в интернете, отмечает «Московский комсомолец».

Адвокат Крузе обжаловал приговор. Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу 12 февраля.

Наказание за разжигание ненависти либо вражды по национальному, этническому и религиозному признаку, а равно уничижение человеческого достоинства предусматривает 282-я статья Уголовного кодекса России. За последние годы количество приговоров по ней резко выросло: в 2010 году было возбуждено 62 уголовных дела по этой статье, в 2016-м уже 389. Правозащитники не раз критиковали статью за чрезмерно широкие трактовки. 

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
шапито

Группа поддержки из КНДР болеет за своих спортсменов лучше всех. Но это не помогает

59 секунд
новости

Как Олег Дерипаска блокирует расследование ФБК. Считаем по часам

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме