Студент получил 2,5 года за экстремистские картинки. Он использовал их для дипломной работы про экстремизм

Студент Александр Крузе из города Старый Оскол в Белгородской области получил 2,5 года колонии-поселения за репост на своей странице во «ВКонтакте» четырех картинок, которые экспертиза позже признала экстремистскими, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на самого Крузе и материалы его уголовного дела.

Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды против Крузе завели в июле 2017 года. Поводом для этого стали четыре картинки, которые студент опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». 23-летний Крузе заявил, что перепостил их для проведения опроса, который хотел включить в свою дипломную работу. Он учится на юридическом факультете Воронежского экономико-правового института и весной 2018 года должен был защитить диплом на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».

Эксперты, привлеченные следствием, признали, что размещенные на странице Крузе во «ВКонтакте» картинки содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды к евреям, коммунистам и уроженцам Кавказа и Средней Азии, а также призывы к насилию против государственной власти. При этом все четыре картинки до сих пор можно найти в интернете, отмечает «Московский комсомолец».

Адвокат Крузе обжаловал приговор. Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу 12 февраля.