«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148
«Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148 после крушения самолета этого типа 11 февраля в Подмосковье.
Авиакомпания заранее принесла извинения за корректировки в расписании авиарейсов, а также выразила соболезнования родственникам погибших в результате катастрофы.
Пока идет расследование Межгосударственного авиационного комитета по причинам крушения самолета Ан-148, выполнявшего авиарейс 6В-703 Москва — Орск 11 февраля, авиакомпания «Саратовские авиалинии» обращается к СМИ, чтобы не муссировались слухи и версии. Со своей стороны, мы предоставляем, и будем предоставлять по первому требованию все необходимые документы в следственные органы, чтобы узнать истинные причины аварии самолета. Объективный вывод может быть сделан только по окончании официального расследования.