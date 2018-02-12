«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию самолетов Ан-148

Авиакомпания заранее принесла извинения за корректировки в расписании авиарейсов, а также выразила соболезнования родственникам погибших в результате катастрофы.

«Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148 после крушения самолета этого типа 11 февраля в Подмосковье.

Пока идет расследование Межгосударственного авиационного комитета по причинам крушения самолета Ан - 148, выполнявшего авиарейс 6В - 703 Москва — Орск 11 февраля, авиакомпания «Саратовские авиалинии» обращается к СМИ, чтобы не муссировались слухи и версии. Со своей стороны, мы предоставляем, и будем предоставлять по первому требованию все необходимые документы в следственные органы, чтобы узнать истинные причины аварии самолета. Объективный вывод может быть сделан только по окончании официального расследования.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Обломки самолета упали на площади 30 гектаров около деревни Степановское Раменского района Московской области.

Самолет следовал рейсом из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

В качестве возможных причин крушения следствие рассматривает «погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».

«Саратовские авиалинии» имеют в своем воздушном парке шесть самолетов АН-148-100. Авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Москву, Киров, Орск, Грозный, Курск, Пензу, Красноярск, Читу, Иркутск и Владивосток. В 2016 году компания перевезла более 500 тысяч человек.

Ан-148 с бортовым номером RA-61704, разбившийся в Подмосковье, был разработан и выпущен конструкторским бюро им. Антонова в 2010 году. Самолет поступил в парк авиакомпании в феврале 2017 года. В день крушения Ан-148 успел выполнить три рейса: Пенза-Москва, Москва-Саратов, Саратов-Москва.