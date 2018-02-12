Самолет Москва-Сургут вернулся в аэропорт из-за дыма в салоне

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Сургут, экстренно вернулся во Внуково, после того как в пассажирском салоне произошло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агенства, на борту лайнера находилось больше 130 человек; никто из них не пострадал.