Самолет Москва-Сургут вернулся в аэропорт из-за дыма в салоне

Интерфакс
19:51, 12 февраля 2018
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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Сургут, экстренно вернулся во Внуково, после того как в пассажирском салоне произошло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агенства, на борту лайнера находилось больше 130 человек; никто из них не пострадал.

«Экипажу удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту», — сказал источник агентства.

Интерфакс
11 февраля, через несколько минут после вылета из Домодедово, в Подмосковье разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск. На борту самолета был 71 человек; никто не выжил.
RNS со ссылкой на источники сообщило, что Ан-148 якобы не был обработан противобледенительной жидкостью перед полетом. Очевидцы крушения заявили, что самолет загорелся еще во время падения, но источник РБК в МЧС сообщил, что самолет разрушился не в воздухе, а от удара об землю. Следственный комитет заявил, что проверяет все версии крушения.

Катастрофа Ан-148

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