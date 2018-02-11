В МЧС исключили разрушение Ан-148 в воздухе. Следов взрывчатки на обломках нет

РБК
18:48, 11 февраля 2018
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Обновление: В оперативном штабе подтвердили «Интерфаксу», что Ан-148, по имеющимся данным, не разрушился в воздухе. Чрезмерно мелкие фрагменты, оставшиеся от самолета, по словам собеседников агентства, могут объясняться тем, что самолет врезался в землю с полными баками, которые сдетонировали.

Двигатели самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, работали вплоть до столкновения с землей, сообщил РБК источник в МЧС.

По его словам, «осмотр двигателя и элементов механизации крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе». Ан-148, добавил он, разрушился от удара об землю.

Другой источник РБК, знакомый с ходом расследования авиакатастрофы, заявил, что хотя версия теракта и рассматривается в числе прочих, она считается маловероятной. «Эксперты-взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков самолета, не нашли на них микрочастицы взрывчатого вещества», — сказал он.

«Двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, разрушение судна произошло от удара о землю», — отметил собеседник.

РБК
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Следственный комитет объявил, что рассматриваются все версии авиакатастрофы, в том числе «погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».
Источник RNS сообщил, что командир Ан-148 отказался от обработки самолета противообледенительной жидкостью перед вылетом из Домодедово. 

Крушение Ан-148

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