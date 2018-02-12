Найден второй «черный ящик» разбившегося Ан-148
07:21, 12 февраля 2018
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На месте крушения в Подмосковье самолета Ан-148 обнаружен второй бортовой самописец, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
По его словам, бортовой речевой самописец «находится в удовлетворительном состоянии».
Как сообщалось ранее, первый, параметрический «черный ящик» был найден еще вечером 11 февраля. Тем временем другой источник из оперативного штаба заявил агентству «Интерфакс», что на данный момент найден лишь один самописец. «Накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном. Самописцем он не является. Продолжаются поиски второго самописца», — сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово около деревни Степановское в Раменском районе Московской области.
Рейс следовал из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.
В качестве возможных причин крушения следствие рассматривает «погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».