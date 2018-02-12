Михаэль Ханеке: движение #MeToo провоцирует «охоту на ведьм»

Движение #MeToo, выступающее против сексуального насилия, провоцирует «охоту на ведьм», заявил австрийский режиссер Михаэль Ханеке.

«Это новое пуританство, окрашенное ненавистью к мужчинам, приходящее на каблуках движения #MeToo, тревожит меня», — заявил Ханеке в интервью австрийскому изданию Kurier, выдержки из которого цитирует The Guardian.

«Когда сталкиваемся с этим „крестовым походом“ против любых форм эротики, мы, как творческие люди, начинаем бояться», — сказал режиссер.

Некоторые из фильмов, считающихся классикой кинематографа, указал он, не были бы сняты в современных условиях, так как никто бы не выделил им финансирование, опасаясь давления со стороны общественности.

Любой акт сексуального насилия или принуждения должен быть наказуем, подчеркнул Ханеке. «Но эту истеричную предвзятость, которая сейчас распространяется, я нахожу абсолютно отвратительной», — сказал он.

«Актеры, оказавшиеся под подозрением [в домогательствах], вырезаются из фильмов и сериалов, чтобы не потерять [аудиторию]. В какое время мы живем? В Средние века?» — заявил Ханеке.