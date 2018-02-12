Михаэль Ханеке: движение #MeToo провоцирует «охоту на ведьм»

The Guardian
13:22, 12 февраля 2018
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Движение #MeToo, выступающее против сексуального насилия, провоцирует «охоту на ведьм», заявил австрийский режиссер Михаэль Ханеке.

«Это новое пуританство, окрашенное ненавистью к мужчинам, приходящее на каблуках движения #MeToo, тревожит меня», — заявил Ханеке в интервью австрийскому изданию Kurier, выдержки из которого цитирует The Guardian.

«Когда сталкиваемся с этим „крестовым походом“ против любых форм эротики, мы, как творческие люди, начинаем бояться», — сказал режиссер.

Некоторые из фильмов, считающихся классикой кинематографа, указал он, не были бы сняты в современных условиях, так как никто бы не выделил им финансирование, опасаясь давления со стороны общественности.

Любой акт сексуального насилия или принуждения должен быть наказуем, подчеркнул Ханеке. «Но эту истеричную предвзятость, которая сейчас распространяется, я нахожу абсолютно отвратительной», — сказал он.

«Актеры, оказавшиеся под подозрением [в домогательствах], вырезаются из фильмов и сериалов, чтобы не потерять [аудиторию]. В какое время мы живем? В Средние века?» — заявил Ханеке.

«Это не имеет ничего общее с тем, что любое сексуальное насилие и насилие в отношении женщин или мужчин должно быть осуждено и наказано. Но „охота на ведьм“ должна остаться в Средних веках», — сказал Ханеке (англ.яз.).

The Guardian
В январе было опубликовано открытое письмо французских актрис и писательниц, осуждающее движение против домогательств и сексуального насилия #MeToo. Авторы письма, которое в числе прочих подписала Катрин Денев, утверждали, что движение #MeToo превратилось в гонение на мужчин. Кампания против домогательств, указали они, ведет к нарушению свободы слова и самовыражения, к новому пуританству и лишает людей права на сексуальность.
Движение #MeToo существует с осени 2017 года. Оно появилось после того, как влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна несколько десятков женщин, включая знаменитых актрис, обвинили в домогательствах и насилии.
Публичные обвинения в домогательствах прозвучали и в адрес некоторых других представителей Голливуда, включая Кевина Спейси. О разрыве отношений с актером объявил сервис Netflix, выпускающий сериал «Карточный домик», главную роль в котором играл Спейси. Все сцены со Спейси в фильме «Все деньги мира» были пересняты с другим актером. И Вайнштейн, и Спейси выдвинутые в их адрес обвинения отрицают, уголовные дела в их отношении не возбуждены.

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