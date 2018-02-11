Запуск «Прогресса» отменен из-за сбоя в системе управления ракеты-носителя

Запуск грузового корабля «Прогресс-МС08» с космодрома Байконур, намеченный на 11 февраля, был в последний момент отменен.

По данным источника «Интерфакса», произошел сбой в работе системы управления ракеты-носителя «Союз-2.1а». «Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь», — сказал источник. Не исключено, добавил он, что из-за ошибки в программном обеспечении «могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой».

Роскосмос, в свою очередь, объявил, что перед стартом ракеты-носителя «прошла команда на аварийное отключение двигателей», не став уточнять причины нештатной ситуации.

Новая попытка запуска корабля «Прогресс-МС08» намечена на вторник, 13 февраля.

11 февраля грузовой корабль предполагалось вывести на орбиту по сокращенной схеме — за 3,5 часа. Если запуск состоится 13 февраля, то «Прогресс» прибудет к МКС по стандартной схеме — за двое суток.