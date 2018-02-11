Запуск «Прогресса» отменен из-за сбоя в системе управления ракеты-носителя

Интерфакс
09:24, 11 февраля 2018
Требует подтверждения

Запуск грузового корабля «Прогресс-МС08» с космодрома Байконур, намеченный на 11 февраля, был в последний момент отменен.

По данным источника «Интерфакса», произошел сбой в работе системы управления ракеты-носителя «Союз-2.1а». «Там мог возникнуть конфликт или ошибка в работе компьютерной системы. Это будет проверяться в первую очередь», — сказал источник. Не исключено, добавил он, что из-за ошибки в программном обеспечении «могли не открыться клапаны на ступенях ракеты-носителя и произошел отбой».

Роскосмос, в свою очередь, объявил, что перед стартом ракеты-носителя «прошла команда на аварийное отключение двигателей», не став уточнять причины нештатной ситуации.

Новая попытка запуска корабля «Прогресс-МС08» намечена на вторник, 13 февраля.

11 февраля грузовой корабль предполагалось вывести на орбиту по сокращенной схеме — за 3,5 часа. Если запуск состоится 13 февраля, то «Прогресс» прибудет к МКС по стандартной схеме — за двое суток.

В ноябре второй в истории запуск с космодрома Восточной завершился неудачей. Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» прошел в штатном режиме, но на орбиту спутники вывести не удалось. Как выяснилось, ракета-носитель и разгонный блок «Фрегат» были неправильно настроены для старта с Восточного — в навигационную программу заложили координаты космодрома Байконур.
1 февраля с Восточного была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 11 спутниками на борту. Спутники были успешно выведены на орбиту.
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