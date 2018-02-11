RNS: разбившийся Ан-148 не проходил противообледенительную обработку

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье, не проходил перед вылетом из Домодедово обработку противообледенительной жидкостью. Такое решение, сообщил источник RNS, было принято командиром воздушного судна.

В оперативном штабе «Интерфаксу» подтвердили, что версия о том, что самолет не был обработан противообледенительной жидкостью перед вылетом и мог подвергнуться обледенению при наборе высоты, проверяется. Обрабатывать ли самолет реагентами или нет, решает командир судна, добавили представители штаба.

«Московский комсомолец» напоминает, что отказ от обработки противообледенительной жидкостью был признан МАК причиной крушения самолета ATR 72-201 авиакомпании UTair, разбившегося в апреле 2012 года. Тогда самолет, летевший из Тюмени в Сургут, упал менее чем через минуту после взлета.

Следственный комитет РФ сообщил, что проверяются все возможные версии крушения Ан-148, «в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий».