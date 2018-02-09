Политика-активистку движения #MeToo обвинили в сексуальных домогательствах

Законодательная ассамблея штата Калифорния начала расследование в отношении политика Кристины Гарсии, подозреваемой в сексуальных домогательствах, сообщает Politico.

Обвинения против члена ассамблеи выдвинул Дэниэл Фиерро, помощник ее коллеги Йена Келдерона. По словам Фиерро, в 2014 году после ежегодного матча ассамблеи по софтболу в Сакраменто нетрезвая Гарсиа пыталась приставать к нему, хватая за ягодицы и промежность.

О домогательствах Гарсии изданию рассказал еще один мужчина — лоббист из Сакраменто, пожелавший остаться неизвестным. Его политик пыталась соблазнить на благотворительном мероприятии в мае 2017 года.