Политика-активистку движения #MeToo обвинили в сексуальных домогательствах
Законодательная ассамблея штата Калифорния начала расследование в отношении политика Кристины Гарсии, подозреваемой в сексуальных домогательствах, сообщает Politico.
Обвинения против члена ассамблеи выдвинул Дэниэл Фиерро, помощник ее коллеги Йена Келдерона. По словам Фиерро, в 2014 году после ежегодного матча ассамблеи по софтболу в Сакраменто нетрезвая Гарсиа пыталась приставать к нему, хватая за ягодицы и промежность.
О домогательствах Гарсии изданию рассказал еще один мужчина — лоббист из Сакраменто, пожелавший остаться неизвестным. Его политик пыталась соблазнить на благотворительном мероприятии в мае 2017 года.
Кристина Гарсиа, возглавляющая женский демократический кокус и комитет по природным ресурсам нижней палаты законодательного собрания штата, является активисткой движения #MeToo, выступающего против сексуального насилия.
Гарсиа подписывала коллективное письмо жительниц Сакраменто с требованием остановить сексуальное насилие. В интервью газете The New York Times Гарсиа рассказывала, что неоднократно подвергалась домогательствам во время своей работы в Капитолии.
Фотография Кристины Гарсии попала в материал журнала Time о «людях года» — всех тех, кто рассказал о сексуальных домогательствах.